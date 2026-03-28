Bolu\'da Restorana Silahlı Saldırı

BOLU'da ramazan ayı nedeniyle kapalı olan restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 17 Mart'ta sabah erken saatlerde Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Ramazan ayı dolayısıyla kapalı olan restorana gelen şüpheli tabancayla iş yerine arka arkaya ateş etti. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yaklaşık 300 saatlik görüntü kaydını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından olaya karıştığı belirlenen 4 şüphelinin Bursa'da olduğu tespit edildi. Şüpheliler, eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. ile T.D. (16) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.