Bolu\'da Restorana Silahlı Saldırı

28.03.2026 12:20
BOLU'da ramazan ayı nedeniyle kapalı olan restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 17 Mart'ta sabah erken saatlerde Kılıçarslan Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı'ndaki restoranda meydana geldi. Ramazan ayı dolayısıyla kapalı olan restorana gelen şüpheli tabancayla iş yerine arka arkaya ateş etti. Saldırıda iş yerinin camları kırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yaklaşık 300 saatlik görüntü kaydını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

BURSA'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Günlerce süren teknik ve fiziki takibin ardından olaya karıştığı belirlenen 4 şüphelinin Bursa'da olduğu tespit edildi. Şüpheliler, eş zamanlı operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.K. ile T.D. (16) tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Suç, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 12:56:04.
Advertisement
