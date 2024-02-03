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Bolu'da Sağlık Tesislerine Yönelik Deprem Analiz Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bolu'da Sağlık Tesislerine Yönelik Deprem Analiz Toplantısı Gerçekleştirildi

Bolu\'da Sağlık Tesislerine Yönelik Deprem Analiz Toplantısı Gerçekleştirildi

Bolu'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Binaların Deprem Analiz Toplantısı düzenlendi. Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından müdürlük binaları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocaklarıyla ilgili deprem tahkik ve performans analiz sunumu yapıldı. Daha sonra binaların İRAP'a uygun hale gelmesi için yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

03.02.2024 16:15  Güncelleme: 16:16
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Bolu'da sağlık tesislerine yönelik deprem analiz toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu'da İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları kapsamında, "İl Sağlık Müdürlüğüne Bağlı Binaların Deprem Analiz Toplantısı" düzenlendi.

Vali Erkan Kılıç başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından müdürlük binaları, hastaneler, aile sağlığı merkezleri ve sağlık ocaklarıyla ilgili deprem tahkik ve performans analiz sunumu yapıldı.

Daha sonra binaların İRAP'a uygun hale gelmesi için yapılması planlanan çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bolu'da Sağlık Tesislerine Yönelik Deprem Analiz Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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