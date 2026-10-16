Bolu'da sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyonda 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bolu'da sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyonda 21 kişi gözaltına alındı

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Bolu\'da sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyonda 21 kişi gözaltına alındı
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Şüphelilerin sanal medya hesaplarından silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenerek Bolu'da 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı; adreslerde 6 tabanca, 4 av tüfeği, 336 fişek ve 144 kartuş ele geçirildi.

BOLU'da sanal medya hesaplarından silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yapan şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sanal medya hesaplarından silahlı ve suç içerikli paylaşımlar yaparak vatandaşların can güvenliğini tehdit ettiği ve suça özendirdiği belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, bu tabancalara ait 5 şarjör, farklı ebatlarda 336 tabanca fişeği, 4 av tüfeği, farklı ebat ve özelliklerde 144 av tüfeği kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu'da sanal medyada silahlı paylaşım yapanlara operasyonda 21 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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