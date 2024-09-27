Şehit Polis Yılmaz İçin Anma Programı

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Bolu'da, uğradığı silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için anma programı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadı Camisi'nde gerçekleştirilen programda, İstanbul Ümraniye'de uğradığı silahlı saldırıda şehit olan 27 yaşındaki polis memuru Yılmaz ve tüm şehitler için dua edildi.

Daha sonra polis memurları, cami çıkışında vatandaşlara lokum dağıttı.

Vatandaşlar da Yılmaz'ın meslektaşlarına başsağlığı diledi.