Bolu\'da sonbahar renklerine bürünen Yumrukaya ormanları dronla görüntülendi

Bolu'da sonbahar renklerine bürünen Yumrukaya ormanları dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Yumrukaya köyü ve Gölköy Yerleşkesi'ndeki ormanlık alanlarda ağaçlar sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü. D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu kenarındaki renk geçişleri dronla görüntülendi.
Bolu'da sonbahar renklerinin ormanlık alanlarda oluşturduğu güzel manzara dronla kayda alındı.
Merkeze bağlı Yumrukaya köyü ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi'ndeki ormanlık alanlarda ağaçlar, sarı ve yeşilin farklı tonlarına büründü.
D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun kenarında uzanan ormanlarda oluşan renk geçişleri, güzel manzara oluşturdu.
Renk cümbüşüyle göz alıcı görünüme kavuşan bölge, havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
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