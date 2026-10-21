Bolu\'da tavuk yüklü kamyon devrildi, araçtakilerden 4 kişi yaralandı

Bolu'da tavuk yüklü kamyon devrildi, araçtakilerden 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'da Seben-Bolu yolunda tavuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Emen köyü mevkisinde devrildi. Kazada kamyondaki 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı; dökülen tavuklar toplandı ve vinçle kaldırılan araç sonrası ulaşım normale döndü.
Bolu'da yol kenarına devrilen tavuk yüklü kamyondaki 4 kişi yaralandı.
Seben-Bolu kara yolunda seyreden H.A. idaresindeki 14 ADS 066 plakalı kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Emen köyü mevkisinde yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyon sürücüsü ile U.G, T.G. ve H.A. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak ambulansa taşındı.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kamyondan boş araziye dökülen tavuklar toplandı, araç ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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