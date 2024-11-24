Bolu\'da TEM Otoyolu\'nda Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Durdu

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TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde birçok yerde meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik akışı durdu. Ekipler, yolu açmak için çalışmalara başladı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar nedeniyle yolun çeşitli mevkilerinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Özellikle Bolu Batı Gişeleri mevkisinde meydana gelen kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yolda uzun süre beklemesi nedeniyle yolda kar birikerek trafiğin durmasına sebep oldu. Jandarma ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU