Bolu'da TEM Otoyolu'nda Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Durdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da TEM Otoyolu'nda Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Durdu

Bolu\'da TEM Otoyolu\'nda Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Durdu

Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Ekipler, trafik akışını sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

24.11.2024 13:08  Güncelleme: 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde birçok yerde meydana gelen maddi hasarlı kazalar sebebiyle trafik akışı durdu. Ekipler, yolu açmak için çalışmalara başladı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı devam ediyor. Yoğun kar nedeniyle yolun çeşitli mevkilerinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Özellikle Bolu Batı Gişeleri mevkisinde meydana gelen kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yolda uzun süre beklemesi nedeniyle yolda kar birikerek trafiğin durmasına sebep oldu. Jandarma ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da TEM Otoyolu'nda Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Durdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi Ankara-İstanbul yolunda yoğun kar nedeniyle trafik durdu, vatandaşlar dakikalarca yolda bekledi
12:11 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede
11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:46 Konya’yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli Konya'yı 4 ile bağlayan kara yollarında ulaşıma kar engeli
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 13:44:16. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da TEM Otoyolu'nda Kar Yağışı Nedeniyle Trafik Durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.