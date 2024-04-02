Bolu\'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza hasara neden oldu

İşgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısı 196'ya ulaştı

Birleşmiş Milletler, İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 196'ya ulaştığını bildirdi. BM Sözcüsü, insani ateşkes çağrısında bulunarak, Gazze'nin insani yardım çalışanı olarak görev yapmanın dünyanın en tehlikeli yeri olduğunu ifade etti. İsrail'in WCK saldırısıyla ilgili soruşturma başlattığını duyuran BM, sonuçları beklediklerini belirtti.