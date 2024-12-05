Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Emincan G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tırda, Gerede Organize Sanayi Bölgesi mevkinde yangın çıktı.
Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Tır Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?