Bolu'da tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde B.G. idaresindeki 06 BR 6046 plakalı tır ile Ö.T. yönetimindeki 34 TP 5914 plakalı kamyonet Paşaköy Mahallesi mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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