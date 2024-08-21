Bolu\'da tomruk yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Bolu istikametine seyreden Bekir U. idaresindeki 67 EZ 300 plakalı tomruk yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Saray Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Tırdan dökülen tomruklar nedeniyle ulaşıma kapanan yol, temizlik çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
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