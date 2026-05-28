Bolu'da Trafik Önlemi: Kamyon ve TIR Geçişleri Yasaklandı
Bolu'da Trafik Önlemi: Kamyon ve TIR Geçişleri Yasaklandı

28.05.2026 23:27
Bolu'da Kurban Bayramı dönüşü yoğunluğu önlemek için kamyon ve TIR geçişleri kapatıldı.

BOLU'da, beklenen bayram tatili dönüşü trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-750 kara yollarının Bolu geçişlerinin İstanbul yönü, cumartesi 13.00 ile pazartesi 01.00 saatleri arasında kamyon, TIR ve tanker geçişlerine kapatıldı.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle gittikleri memleketlerinden yaşadıkları şehirlere dönecek olan vatandaşların hafta sonunda yollarda yoğunluk oluşturması bekleniyor. Bu nedenle Bolu Valiliği, Anadolu Otoyolu, D-100 ve D 750 kara yollarının cumartesi günü saat 13.00 ile pazartesi günü saat 01.00 saatleri arasında, İstanbul istikametine TIR, kamyon ve tanker geçişlerine kapatılmasına karar verdi. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"2026 yılı Kurban Bayramı tatili nedeniyle özellikle büyük şehirlerimizden diğer şehirlerimize ve turizm bölgeleri istikametine giden güzergahlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı göz önünde bulundurularak; vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerinin sağlanması, oluşabilecek trafik sıkışıklığının azaltılabilmesi, sürücülerin trafik kural ihlallerinin önlenmesi ve asayişin muhafazası ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla; 30.05.2026 Cumartesi günü saat 13.00'den itibaren 01.06.2026 Pazartesi günü saat 01.00'e kadar; İstanbul ili istikametine; O-4 Anadolu otoyolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar, D-100 Devlet karayolu Karabük il sınırından Düzce il sınırına kadar, D-750 Devlet karayolu Ankara il sınırından Düzce il sınırına kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereği izin verilmeyecektir. Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, ambalajlı su ürünleri, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir."

Kurban Bayramı, Güvenlik, Güncel, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Bolu

