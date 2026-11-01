Bolu\'da üniversiteliler LÖSEV standında çocuklarla farkındalık için bir araya geldi

Bolu'da üniversite öğrencileri, lösemi ve kanser konusunda farkındalık oluşturmak, toplumsal dayanışmanın önemine dikkati çekmek amacıyla etkinlik düzenledi.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Fayda Topluluğu üyesi üniversiteliler, İzzet Baysal Caddesi Hükümet Meydanı'nda kurulan stantta broşür dağıttı, LÖSEV'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte topluluk üyeleri, aileleriyle standı ziyaret eden çocuklarla yakından ilgilendi. Çocukların ellerini boyayan ve yüzlerine çeşitli figürler çizen üniversite öğrencileri, etkinliğe renkli görüntüler kattı.

Bolu LÖSEV Fayda Topluluğu Başkanı Melike Onay, gazetecilere lösemi ve kanser konusunda farkındalık oluşturmak, insanları bilinçlendirmek ve dayanışmanın önemini hatırlatmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

LÖSEV Fayda Topluluğu olarak yalnızca bir öğrenci topluluğu olmanın ötesinde bazı çalışmalar yürüttüklerini belirten Onay, "Yalnızca bir topluluk değil, çocuklarımızla birlikte olmak, beraberlik sağlamak, gönüllülerimizle iç içe olmak için etkinlikler düzenliyoruz çünkü biliyoruz ki farkındalık umutla, umut dayanışmayla büyür." diye konuştu.

Etkinlik, vatandaşların bilgilendirilmesi ve çocuklara yönelik eğlence aktivitelerinin ardından sona erdi.