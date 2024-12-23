Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Bolu'da Uyuşturucu Operasyonları: 3 Tutuklama

Bolu'da son haftada yapılan operasyonlarda 3 şüpheli tutuklandı, uyuşturucu ve alkol ele geçirildi.

23.12.2024 16:16
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Bolu'da son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, jandarma ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan 1705 denetimde, 26 bin 557 araç ile sürücülerinin belgelerinin kontrol edildiği belirtildi.

Asayiş çalışmalarında 106 olayda zanlıların yakalandığı ve narkotik suçlarla mücadelede 7 operasyonda haklarında işlem yapılan 16 şüpheliden 3'ünün tutuklandığı ifade edilen açıklamada, 112,48 gram sentetik uyuşturucu, 8,4 gram esrar, ve 99 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklamada, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çerçevesindeki operasyonda 1 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, 40 litre saf etil alkol ve 10 litre alkol içerikli sıvı maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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