Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'da yaban kedisi görüntülendi.
Yedigöller Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda görev yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli, ormanlık alanda dolaşan yaban kedisini fark etti.
Ekipler, yaban kedisini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Bölgede bir süre duran yaban kedisi, daha sonra gözden kayboldu.
