Bolu'da Yangın İzleme Teknolojisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bolu'da Yangın İzleme Teknolojisi

05.08.2025 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, 4 yangın gözetleme kulesine kamera sistemi kurarak yangın tespitinde teknolojiyi kullanıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 13 yangın gözetleme kulesinin 4'ünde bulunan kamera sistemleri, yangınlara erken ve etkili müdahale için kritik rol oynuyor.

Bölge Müdürlüğü, toplam 637 bin 973 hektarlık alandaki orman varlığının doğal ya da insan kaynaklı yangınlardan korunması ve çıkacak yangınların erken tespiti için teknolojiden faydalanıyor.

Orman yangınlarının tespit edilmesi için büyük öneme sahip gözetleme kulelerinden hakim tepelerde bulunanlardan 4'üne kurulan kamera sistemiyle ormanlar anbean izleniyor. Kameralardan tespit edilen en küçük duman bile ekiplerce kontrol edilerek erken müdahale sağlanıyor.

Yıl içinde, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan 4 yangın gözetleme kulesine daha kamera sistemi kurulması planlanıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Kadir Turalı, AA muhabirine, müdürlük binasında tüm ormanlık alanların anlık izlendiği "Yangın Harekat Merkezi" kurulduğunu belirtti.

Turalı, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında herhangi bir yangın başladığında uzmanlarla teknolojiyi kullanarak süreci yönettiklerini anlatarak, "Bolu ormanlarında kule kullanımı çok eski yıllardan beri var. Bu şekilde ormanların yangına karşı gözetlemesi yapılıyor ama son yıllarda teknolojiyle buralarda insanla gözetlemenin yanında kamerayla gözetleme faaliyetlerimizi de sürdürüyoruz." diye konuştu.

Müdürlük bünyesindeki 13 yangın gözetleme kulesinden 4'ünde kameralı sistemin bulunduğunu aktaran Turalı, "2025 yılı itibarıyla arkadaşlar çalışmalarını yapıyor, 4 kulemize daha kamera sistemi montajını yapacağız. Toplam 8 kulemizde gözetleme faaliyetini kamerayla yürüteceğiz." dedi.

Turalı, ilerleyen yıllarda tüm kulelere kamera sistemi kurulmasının planlandığına değinerek, şöyle devam etti:

"İlk başta kamerayı kurduğumuz kulelerde aynı zamanda personel de bulunduruyoruz. Belli süre hem insanla gözetleme faaliyeti yürütülüyor hem de kamerayla gözetleme devam ediyor. Daha sonra personeli indirip sadece kamerayla gözetleme sistemini yürütüyoruz. Ayrıca biz buradan kontrol ve gözetleme yapıyoruz. İşletme müdürlüklerinin merkezinde de gözetleme faaliyeti devam ediyor."

"Teknolojinin avantajı orman yangınları açısından çok büyük. Ciddi anlamda teknolojiyi kullanıyoruz." diyen Turalı, Yangın Harekat Merkezi'nde bulunan 4 ana ekranda araçların konumlarını, İHA'lardan gelen görüntüleri, yangın gözetleme kuleleri ile yangına müdahale eden helikopterlerin kameralarından aktarılan görüntüleri takip ettiklerini anlattı.

Turalı, araç takip ekranını yangın anında aktif olarak kullandıklarından bahsederek, şunları kaydetti:

"Yangın anında araçların yangın etrafına dizilişlerini görüyoruz. Onlar yangının içinde oldukları için biz buradan görüp 'Yanında yol var, vadi var. Bunlara dikkat et' şeklinde yönlendiriyoruz. İkinci ekranımız İHA. Türkiye'de biliyorsunuz artık ormanlar İHA ile gözetleniyor. Bir yangın anında da çok faydasını görüyoruz. İHA görüntülerimizde termal görüntüler kullanılıyor. Yangının enerjisinin yüksek olup olmadığı, enerjinin nerede yoğunlaştığı gibi detayları buradan çok rahat bir şekilde alabiliyoruz. Ayrıca yer ekiplerinin görmediği spot atma dediğimiz bir tabir var. Farklı noktalarda tekrardan yangın başlayabiliyor. Bunu İHA çok net şekilde tespit edip bize bilgiyi veriyor. Biz de hemen arkadaşları oraya yönlendirip daha fazla büyümeden müdahalemizi yapıyoruz."

Üçüncü ekranda da gözetleme kulelerinin kameralarıyla yangın alanında çalışan söndürme helikopterlerinin kaydettiği görüntüleri takip ettiklerini bildiren Turalı, "Kulelerde bulunan kameraların görüntüleri buraya anbean anlık olarak aktarılıyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde şu an 4 kulemiz kameralı. Bunların çok ciddi zoomu var ve netliği yüksek. Detayları çok net görebildiğimiz ekranımız var. Ayrıca burada helikopter çalıştığında onların gittiği güzergahları ve yangının durumunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezdeki dördüncü ana ekranda ise Orman Genel Müdürlüğünce hazırlanan "Yangın Kararı Destek Programı"nın yer aldığını aktaran Turalı, tüm sistemlerin yangının erken tespiti, müdahale edilmesi ve hızlı şekilde söndürülmesi için aktif şekilde kullanıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Teknoloji, Sağlık, Güncel, Çevre, bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Yangın İzleme Teknolojisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil Barış Alper Yılmaz’a dev teklif Rakam öyle böyle değil! Barış Alper Yılmaz'a dev teklif
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Muhittin Böcek’in yeğeni hakkında ’dolandırıcılık’ suçlaması Paraları aldı, ortadan kayboldu Muhittin Böcek'in yeğeni hakkında 'dolandırıcılık' suçlaması! Paraları aldı, ortadan kayboldu
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü Trafik kazası geçiren Bora Gencer ölümden döndü
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Sahte diploma skandalında yeni detay Depremde can verenleri seçmişler Sahte diploma skandalında yeni detay! Depremde can verenleri seçmişler
Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor Memur ve emeklisinin toplu sözleşme süreci devam ediyor
Enflasyon kontrol altında Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor Enflasyon kontrol altında! Bakan Şimşek, hedefine adım adım ilerliyor
Leroy Sane’nin sözleri kızdırdı Instagram’dan takibi bıraktı Leroy Sane'nin sözleri kızdırdı! Instagram'dan takibi bıraktı
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor

10:29
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
Polisten kaçmak için denize atladı, hikayenin sonu hüsranla bitti
10:08
Araştırma 18 ilde yapıldı En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
Araştırma 18 ilde yapıldı! En çok beğenilen liderler araştırmasında sürpriz sonuç
10:00
Sahte diploma skandalı büyüyor Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
Sahte diploma skandalı büyüyor! Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı
08:56
Sivas’ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4’ü ağır 18 yaralı
Sivas'ta işçi minibüsü uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 4'ü ağır 18 yaralı
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
15:06
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
Cesur sincap ölümcül yılanın pençesinden böyle kurtuldu
15:04
ING açıkladı: Enflasyon 2025’te yüzde 30’un altına düşebilir
ING açıkladı: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına düşebilir
14:58
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
73 yıllık kulüp kapanma tehlikesiyla karşı karşıya
14:57
Günün bomba siyaset iddiası Öcalan, Erkan Baş’a “Parti kur“ mesajı gönderdi
Günün bomba siyaset iddiası! Öcalan, Erkan Baş'a "Parti kur" mesajı gönderdi
14:45
China Suarez’in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
China Suarez'in Bikinili Paylaşımı Sosyal Medyada Olay Yarattı
14:39
İzmir’de kent genelinde su kesintisi başlıyor
İzmir'de kent genelinde su kesintisi başlıyor
14:27
Dar gelirlilere müjde Damla Kent Projesi’nde talep toplama başladı
Dar gelirlilere müjde! Damla Kent Projesi'nde talep toplama başladı
14:26
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
Genç voleybolcu, mezuniyet balosu sonrası ölü bulundu
14:14
Marmaray’da mide bulandıran görüntü O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Marmaray'da mide bulandıran görüntü! O anları başka bir yolcu böyle kaydetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 11:25:28. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Yangın İzleme Teknolojisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.