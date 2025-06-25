Bolu'da Yangın Kontrol Altında

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ot yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Hasanlar köyünde ormana yakın bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Göynük Orman İşletme ve Göynük Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri ormana sıçramadan söndürdü.