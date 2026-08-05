Bolu'da Yavru Kediye Şiddet Uygulandı
Otizmli M.A., yavru kediyi öldürdükten sonra serbest bırakıldı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
BOLU'da yavru kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğup kaldırıma bırakan otizmli M.A. (15), emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi Melis Sokak'ta meydana geldi. Elektrikli motosikletiyle yol kenarında duran otizmli M.A. elindeki kediyi sevip öptükten sonra elleriyle boğup kaldırıma bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.A., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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