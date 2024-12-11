Bolu\'da Yaya Geçidinde Elektrikli Bisikletli Kadın Kamyonetle Çarpıştı, Hayatını Kaybetti

Güncel

BOLU'da, yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle geçerken kamyonetin çarptığı Esma Kaba (40), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Umutkent Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki 14 EV 311 plakalı kamyonet, yaya geçidinden elektrikli bisikletiyle karşıya geçmeye çalışan Esma Kaba'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kaba, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kaba, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü M.A.E., gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.