Bolu\'da Yaya Öldü: 70 Yaşındaki Sayime Ercan

Bolu'da otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren yayanın 70 yaşındaki Sayime Ercan olduğu tespit edildi.
Bolu-Mudurnu kara yolu Doğancı köyü Mudurnu Caddesi'nde dün otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kadının kimlik belirleme çalışmaları tamamlandı.
Yapılan incelemede cenazenin Sayime Ercan'a ait olduğu tespit edildi.
Mudurnu Caddesi'nde dün U.I. yönetimindeki 14 ABZ 439 plakalı otomobilin çarptığı yaya, olay yerinde yaşamını yitirmişti.
