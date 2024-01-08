 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da yem fabrikası deposunda işçi mısır yığınının altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da yem fabrikası deposunda işçi mısır yığınının altında kalarak hayatını kaybetti

Bolu'da bulunan beyaz et üreticisi firmaya ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya, tonlarca ağırlıktaki mısır yığınının altında kalarak hayatını kaybetti. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucunda Akkaya'ya ulaşıldı ancak yapılan müdahale sonuç vermedi.

Bolu\'da yem fabrikası deposunda işçi mısır yığınının altında kalarak hayatını kaybetti
08.01.2024 - 18:04,
Abone Ol

Bolu'da yem fabrikası deposunda, mısır yığınının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Yukarı Soku Mahallesi'ndeki beyaz et üreticisi firmaya ait yem fabrikasının deposunda çalışan Melih Akkaya'nın (43) üzerine, çalıştığı sırada tonlarca ağırlıktaki mısır yığını döküldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iş makineleriyle depoda bulunan tane mısırları boşaltmaya başladı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu Akkaya'ya ulaşıldı.

Sağlık görevlilerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, İtfaiye, Bolu, İş Kazası, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da yem fabrikası deposunda işçi mısır yığınının altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika


18:01
Bakan Koca'dan 'yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı' iddiasına yanıt Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40
Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06
Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00
Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51
Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26
Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57
İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız

Son Dakika
18:01 Bakan Koca'dan "yabancı uyruklu doktorun Mossad ajanı çıktığı" iddiasına yanıt
17:40 Hull City, Liverpool'un yıldızını transfer etti
17:38 Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak
17:06 Lüks istekler bardağı taşırdı! Devrim Özkan ve Torreira'nın destansı aşkı kavgayla bitti
17:00 Fatih Karagümrük, 2 yıldız ile yollarını ayırdı
16:51 Rüyasında evinin altında gömü olduğunu gören adam, kazdığı kuyuda hayatını kaybetti
16:26 Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:57 İYİ Parti'den, CHP'nin miting çağrısına yanıt: Katılmayacağız
15:48 Tokyo'da 227 kilo ağırlığındaki mavi yüzgeçli ton balığı 800.000 dolara satıldı
15:47 Yüzde 28 zammı yetersiz bulan taksiciler, UKOME toplantısının yapıldığı binayı taş yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 19:09:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da yem fabrikası deposunda işçi mısır yığınının altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement