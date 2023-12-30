Bolu\'da Yıkım Sırasında Beton Parçaları Yola Düştü

BOLU'da, 3 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında, üst kattan kopan beton parçaları yola düştü. Trafikte ilerleyen araçlar, beton parçalarından son anda kurtuldu, çevredekilerin korkuyla kaçtığı anlar, kameralara yansıdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından, Karaçayır Mahallesi PTT Caddesi'ndeki 3 katlı bina için yıkım kararı verildi. İş makinesiyle, sabah saatlerinden itibaren binanın yıkımı için çalışmalar başlatıldı. Sadece binanın önündeki kaldırım güvenlik gerekçesiyle kapatılırken, yıkım sırasında binanın üst katından kopan beton parçaları yola düştü. Yoldan geçen bir araçtakiler, düşen beton parçalarının üzerine gelmesinden son anda kurtuldu. Bir kişi de bölgeden korkuyla kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.