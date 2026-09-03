Yükümlüler Okulları Yıl Boyu Temizliyor: 1,6 Milyon Lira Tasarruf - Son Dakika
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Yükümlüler Okulları Yıl Boyu Temizliyor: 1,6 Milyon Lira Tasarruf

Yükümlüler Okulları Yıl Boyu Temizliyor: 1,6 Milyon Lira Tasarruf
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Bolu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, 4 okulda bakım ve temizlik yaparak yeni eğitim yılına hazırlanmasını sağladı. Çalışmalar 1,6 milyon lira tasarruf sağladı, yetkililer yükümlülere teşekkür etti.

Bolu'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler, bakım ve temizlik çalışması yaptıkları okulları yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriyor.

Kamu yararına çalışma yükümlülüğü kapsamında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde belirlenen okullarda yaz temizliği gerçekleştiriliyor.

Denetimli serbestlik yükümlüleri, Karaköy İlköğretim Okulu, Koç İlköğretim Okulu, Şehit Nihat İlgen Ortaokulu ve Halk Eğitim Merkezi'nin yeni binasında sınıf, koridor, lavabo ve bahçe gibi ortak kullanım alanlarında bakım ve hijyen çalışmaları yürütüyor.

Yükümlülerin 9 Temmuz'da başladıkları çalışmalarda 1 milyon 600 bin lira tasarruf sağlanırken, uygulamayla, okulların yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getirilmesi ve yükümlülerin toplumsal fayda sağlamaları hedefleniyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fatih Fedaker, Cumhuriyet Savcısı Ekrem Demirer, Adalet Bakanlığı Başkontrolörü Ümit Akman ve Bolu Denetimli Serbestlik İl Müdürü Hacı İmrağ, Şehit Nihat İlgen Ortaokulunu ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediler.

Cansever ve beraberindekiler, denetimli serbestlik yükümlüleriyle sohbet ederek, okullardaki çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

Kaynak: AA

Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yükümlüler Okulları Yıl Boyu Temizliyor: 1,6 Milyon Lira Tasarruf - Son Dakika

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