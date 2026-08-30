Bolu'da Zafer Bayramı Kutlamaları - Son Dakika
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Bolu'da Zafer Bayramı Kutlamaları

Bolu\'da Zafer Bayramı Kutlamaları
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Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda komandolar marşlar eşliğinde yürüyüş yaptı, alkışlandı.

BOLU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında törende marşlar eşliğinde yürüyen komandolar, büyük beğeni topladı. Mavi bereliler yürüyüş sırasında vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında, Kent Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bağımsız Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, daire müdürleri protokol üyeleri ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik harekatlarındaki başarılarından dolayı Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası sahibi olan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli askerler tören geçişi yaptı. Sis bombaları eşliğinde marşlarla yürüyen komandoların geçişi beğeni topladı. Komandolar, İzzet Baysal Caddesi'nde marşlar eşliğinde yürürken vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kaynak: DHA

Güncel, Bolu, Son Dakika

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