Bolu'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı, 2 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı, 2 Gözaltı

18.02.2026 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da işçi servisi ile iki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı, olayda arbede çıktı.

BOLU'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada, işçi taşıyan servis midibüsündeki 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen yaralıların yakınları ile polis arasında çıkan arbedede 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, D-100 kara yolunun Kuruçay mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; Ankara yönüne giden fabrika işçilerini taşıyan Uğur Uzunoğlu idaresindeki 14 S 0035 plakalı servis midibüsü, önünde seyreden Kaan Bayındır idaresindeki 14 AAN 051 plakalı kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan kamyonet, önünde seyreden Gizem Çelikcan yönetimindeki 14 GH 434 plakalı otomobile arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçi servisindeki 7 kişi yaralandı. Olay yerindeki kontrollerin ardından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

ARBEDE ÇIKTI

Olay yerine gelen kaza yapanların yakınları ile polis arasında yaşanan gerginlik, arbedeye dönüştü. Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Polisler, kendilerine mukavemet gösterip, küfür ve hakaret edenlere biber gazıyla müdahale etti. Polis ekipleri tarafından sona erdirilen olayda 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı, 2 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Haaretz: İsrailli firmalar, “araba istihbaratı“ teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor Haaretz: İsrailli firmalar, "araba istihbaratı" teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

12:29
Raporda dikkat çeken maddeler AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
Raporda dikkat çeken maddeler! AİHM kararları, kayyum, terör suçları...
12:14
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
Fatih Erbakan, ittifak yapabilecekleri dört partiyi tek tek saydı
11:29
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı Merak edilen soru yanıt buldu
Terörsüz Türkiye raporunda af var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
11:25
Sacha Boey’in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı
11:13
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı
10:58
Dervişoğlu’nu küplere bindiren soru Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Dervişoğlu'nu küplere bindiren soru! Gazeteciye verdiği tepki hayli skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 12:47:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı, 2 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.