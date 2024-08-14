Bolu Dağı'nda freni boşalan TIR, kamyon ve taksiye çarptıktan sonra ters yöne girdi - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda freni boşalan TIR, kamyon ve taksiye çarptıktan sonra ters yöne girdi

Bolu Dağı\'nda freni boşalan TIR, kamyon ve taksiye çarptıktan sonra ters yöne girdi

Bolu Dağı'nda freni boşalan bir TIR, bir kamyon ve taksiye çarptıktan sonra ters yöne girdi. Olayda 2 kişi yaralandı. TIR, kilometrelerce yokuş aşağıya ters yönde giderken bir otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtuldu.

14.08.2024 10:53
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BOLU Dağı'nın, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi geçişinde freni boşalan TIR, bir kamyon ve taksiye çarptıktan sonra ters yöne girdi. 2 kişinin yaralandığı olayda, kilometrelerce yokuş aşağıya ters yönde giden TIR, 1 otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulurken, düzlüğe gelince durdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Bolu Dağı'nın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bolu'da bir tavuk üretim tesisinden yüklediği tavukları İstanbul'a götüren, Mehmet A. idaresindeki 14 GH 364 plakalı TIR'ın, Bolu Dağı'nda iddiaya göre freni boşaldı. TIR, bir kamyon ve bir taksiye çarptıktan sonra bariyerleri aşarak ters şeride girdi. Duramayan TIR, kilometrelerce ters şeritte ilerledi. Ters yönde yokuş aşağı hızla ilerleyen TIR'ın bir otomobille kafa kafaya çarpışmaktan son anda kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. TIR, yaklaşık 10 kilometre ilerledikten sonra düzlüğe geldiğinde dururken, fren balatalarında yangın çıktı. Yangın, çevredekilerin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda, TIR'ın çarptığı, isimleri öğrenilemeyen kamyon ve taksi sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TIR sürücüsü Mehmet A., freninin boşaldığını belirterek yaşananları polise, "Bolu Dağı'nda kavşakta baktım sol taraf boş, atladım ters şeride. Diğer araca da vurdum" diye anlattı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

Kaynak: DHA

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