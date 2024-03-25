Bolu Dağı\'nda Kar ve Sis Etkili Oluyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Gün boyunca devam eden sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı ve Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkinde etkili olurken, sis ise Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili.
Kar ve sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.
Ulaşımda aksamanın yaşanmadığı güzergahta kara yolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden etkili olan kar ve sise karşı dikkatli seyretmelerini istedi.
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Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'da yetim çocuklar için düzenlediği iftar programında, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun da katılımıyla yetimlerle aynı sofrayı paylaştı. Türk Kızılay'ın dünyada örnek bir kuruluş olduğunu belirten Vali Su, Kızılay'ın mağduriyet ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için her zaman hazır olduğunu söyledi. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise ramazan ayında Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkede Kızılay sofraları kurduklarını ifade etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından iftar yapıldı ve etkinlikler devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar Programı'nda çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, devletin korumasındaki çocukların geleceklerine güvenle bakmalarını sağladıklarını ve aile bireylerinin eksikliğini hissettirmemek için toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Ü.G. tarafından kullanılan ve 35 işçiyi taşıyan otobüs, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 22 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları belirtildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Artvin Şube Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sendikaların dünyanın her yerinde iktidarları protesto ettiğini ancak Türkiye'de tam tersi bir durum olduğunu belirtti. Yalçın, Memur-Sen'in kurucu değerlerine sadık kalarak 32 yıllık sendikal mücadelesini sürdürdüğünü ve birçok kazanıma imza attıklarını ifade etti. Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyeleri konusunda yaşanan sorunları da dile getiren Yalçın, CHP'yi protesto ettiklerini ve muhalefetin emekçinin yanında olması gerektiğini vurguladı.
Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezayı eleştirerek, bu kadar ağır bir cezanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Koca, Ankaragücü'ne hizmet sevdasının gönlünde devam edeceğini belirtti.
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