Bolu Dağı\'nda Kar Yağışı Devam Ediyor

Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı (2)
Bolu'da hafta başından itibaren aralıklarla süren kar yağışı bugün de devam ediyor. Yağış zaman zaman etkisini artırırken, beyaza bürünen kent merkezinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğü Bolu'da, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
Haber: Oğuzhan EKE/BOLU,
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