Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Etkili

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D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere ile otoyolun Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde kar yağışı 4 gündür aralıklarla sürüyor.

Kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı bölgede kara yolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Ulaşımın normal seyrinde ilerlediği güzergahlarda görev yapan jandarma ve trafik ekipleri, kış lastiği olmayan sürücülere yola çıkmamaları uyarısında bulunuyor.

Bolu kent merkezinde ise kar yağışı etkisini kaybetti.