KARAYOLLARI EKİPLERİNDEN KAR KÜREME ÇALIŞMASI
Bolu Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltarak devam ediyor. Havanın kararmasına rağmen Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Karayolları Ekipleri Kar Küreme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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