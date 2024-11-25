Bolu Dağı\'nda Karayolları Ekipleri Kar Küreme Çalışmalarına Devam Ediyor

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KARAYOLLARI EKİPLERİNDEN KAR KÜREME ÇALIŞMASI

Bolu Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltarak devam ediyor. Havanın kararmasına rağmen Karayolları ekipleri, yolu açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,