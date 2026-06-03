Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı viyadüklerinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ND 0838 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri kesiminde yanmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracını emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Otomobil Yangını - Son Dakika
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