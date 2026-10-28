Bolu Dağı\'nda sis etkili oldu, D-100\'de görüş 35 metreye kadar düştü

Bolu Dağı'nda sis etkili oldu, D-100'de görüş 35 metreye kadar düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Dağı'nda D-100 kara yolunda sis etkili oldu; Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde görüş 35 metreye kadar indi. Trafik ekipleri sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesi 35 metreye kadar düştü. Güzergahı kullanan sürücüler dikkatli seyretti.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız konusunda uyardı.
Kaynak: AA
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