Bolu Dağı\'nda Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi Düştü

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis görüş mesafesini düşürdü.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesi ile D-100 kara yolunun Elmalık ve Karanlıkdere ile Düzce kesiminde Bakacak ve Taşaltı mevkilerinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.