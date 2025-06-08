D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis etkisini gösterdi.
İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Düzce kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Bıçkıyanı mevkilerinde sürücüler, yolda yavaş ilerledi.
Bölgede görev yapan polis ve kara yolları ekipleri, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.
Son Dakika › Güncel › Bolu Dağı'nda Sis Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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