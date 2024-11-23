Bolu Dağı\'nda Yoğun Kar Yağışı Sürücüleri Zorluyor

Güncel

SÜRÜCÜLER DÜŞÜK HIZDA İLERLİYOR

Bolu Dağı geçişinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Bolu Dağı'nın D-100 karayolu geçişinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler karla kaplı yollarda yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Karayolları ekipleri kar yağışının yoğun olduğu Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı.

Mutlu YUCA/BOLU,

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU,