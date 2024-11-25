Bolu Dağı'ndaki Kar Yağışı Etkisini Azalttı - Son Dakika
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Bolu Dağı'ndaki Kar Yağışı Etkisini Azalttı

Bolu Dağı\'ndaki Kar Yağışı Etkisini Azalttı

Bolu Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı etkisini kaybetti. Ulaşımda aksama yaşanmazken, karayolları ekipleri D-100 yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

25.11.2024 14:28  Güncelleme: 14:29
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KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ AZALTTI

Bolu Dağı'nda cumartesi günü başlayan kar yağışı bölgede etkisini azaltırken, ulaşımda aksama yaşanmıyor. Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmasıyla D-100 yolu ve Anadolu Otoyolu'nda kar kalmadı. Bölgede tuzlama çalışması sürüyor. Bu arada Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde son durum dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu Dağı'ndaki Kar Yağışı Etkisini Azalttı - Son Dakika

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