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Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü de Uzatılacak - Son Dakika
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Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü de Uzatılacak

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönündeki tüpü 90 metre uzatıldıktan sonra, İstanbul yönündeki tüpünün de 60 metre uzatılacağı açıklandı. Bolu Valiliği Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Karayolları 4. Bölge Müdürü Mehmet Fidan, heyelanların sıkça meydana geldiği alanda çalışma yapmak üzere Avusturya'dan uzman bir ekibin geleceğini belirtti.

Bolu Dağı Tüneli İstanbul Yönü de Uzatılacak
17.01.2024 - 19:52,  Güncelleme: 19:56
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BOLU Valiliği Koordinasyon Kurulu toplantısına katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Fidan, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönündeki tünel tüpünün yaşanan heyelanlar sonrası 90 metre uzatılmasının ardından yaz aylarında İstanbul yönünün de 60 metre uzatılacağını, Bolu Dağı Tüneli çıkışında sıklıkla heyelanın meydana geldiği alanda çalışma yapmak üzere Avusturya'dan uzman ekibin geleceğini söyledi.

Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü 25 Eylül'de ulaşıma kapatılarak 42 günlük çalışmanın ardından yaşanan heyelanlar nedeniyle 90 metre uzatıldı. Tünelin İstanbul yönündeki tüpünün de uzatılması için çalışma başlatıldı. Bolu Valiliği tarafından düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Karayolları 4'üncü Bölge Müdürü Mehmet Fidan, tünelin İstanbul yönünün de yaz aylarında yapılacak çalışmayla 60 metre uzatılacağını açıklayarak, "İstanbul istikametini 60 metre civarında uzatacağız. Bu sene planlanıyor. Bayramları düşünüyoruz. Mevsimi düşünüyoruz, trafiğin az olduğu dönemleri düşünüyoruz. Kurban Bayramı'nın da haziran ayında olduğunu düşünürsek okulların da tatil olduğunu. Temmuz- ağustos aylarında çalışma yapılacak" dedi.

'AVUSTURYA'DAN UZMAN EKİP GELECEK'

Fidan, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisi İstanbul istikametinde meydana gelen toprak kaymaları için de özel bir çalışma yapılacağını söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Avusturya'dan özel ekip gelecek. Heyelan bölgesiyle ilgili ayrı bir proje çalışıyoruz. Avusturya'dan bu konularla ilgili uzman ekip gelecek. Hatta 29 Ocak'ta gelecek. Gelip, oraya has, o heyelana has özel bir çözüm, heyelanı yukarıda tutma, yukarıda engelleme amaçlı çözüme yönelik bir çalışmamız devam ediyor. Tüneli de oraya kadar, heyelanlara kadar uzatma konusu da aklımızda. 60 metrelik uzatma sadece tünelin hemen üst kısmından gelen malzemeyi tutacak."

Kaynak: DHA
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