Bolu Dağı Tüneli\'nde Kaza: 3 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde, otomobil ile oto kurtarıcısının karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden B.B. idaresindeki 69 AD 662 plakalı otomobil, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında önünde seyreden O.G'nin kullandığı 14 ADF 369 plakalı oto kurtarıcıya arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye Karayolları, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki F.B. ve H.B. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.