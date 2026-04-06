Bolu Dağı Tüneli\'nde Oto Kurtarıcı Yangını

BOLU Dağı Tünelinin içerisinde motor kısmından alev alan oto kurtarıcı itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı Tüneli içerisinde meydana geldi. 81 AFG 292 plakalı oto kurtarıcı, üzerinde araç taşıdığı sırada motor kısmından tutuştu. Oto kurtarıcıdan çıkan dumanların Tünel Kontrol Merkezindeki kameralardan tespit edilmesiyle olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekibin müdahalesinin ardından alev alan oto kurtarıcı kısa sürede söndürülürken araçta büyük hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
