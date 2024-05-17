Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu sürücü yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu\'nda tırın çarpması sonucu sürücü yara almadan kurtuldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde önünde ilerleyen tıra çarparak hasar gören tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 2 şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

17.05.2024 01:33
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde önünde ilerleyen tıra çarparak hasar gören tırın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Feyzullah E. idaresindeki 06 DHR 187 plakalı tır Bolu Dağı Tüneli çıkışında önünde ilerleyen Mustafa Y. yönetimindeki 14 ACH 376 plakalı kereste yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tamamen ezilen tırın içinden kendi imkanları ile çıkan ve yara almayan Feyzullah E. sağlık ekipleri tarafından ayakta muayene edilirken, itfaiye ekipleri ise yangın çıkmaması için önlem aldı.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine 2 şeritten sağlanan ulaşım, kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Anadolu Otoyolu'nda tırın çarpması sonucu sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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