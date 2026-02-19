Bolu'daki Göllerde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'daki Göllerde Su Seviyesi Yükseldi

Bolu\'daki Göllerde Su Seviyesi Yükseldi
19.02.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniçağa Gölü ve Gölköy Barajı'nda eriyen kar ve yağmurla su seviyesi arttı, doluluk yüzde 73'e ulaştı.

Bolu'daki Yeniçağa Gölü'nde ve Gölköy Barajı'nda su seviyesi eriyen kar ve yağmurla arttı.

Yeniçağa ilçesinin çevresindeki yüksek kesimlerde biriken kar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla erimeye başladı.

Eriyen kar suyunun dereler aracılığıyla havzaya ulaşması sonucu Yeniçağa Gölü'nde su seviyesi gözle görülür şekilde yükseldi.

Yeniçağa ilçe merkezinde bulunan ve özellikle göçmen kuşlara ev sahipliği yapan gölde seviyenin yükselmesiyle kıyı şeridindeki iskele, yürüyüş yolları ve otoparkların bir kısmı suya gömüldü.

Göldeki doluluk ve bir kısmı su altında kalan alanlar dronla görüntülendi.

Gölköy Barajı'nda doluluk yüzde 73'e ulaştı

Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda da doluluk yüzde 73'e yükseldi.

Eriyen kar ve zaman zaman etkili olan sağanak sonucu Abant ve Mudurnu derelerinin debisi yükseldi.

Derelerden gelen su, Gölköy Barajı'nı doldurmaya başladı.

Toplam kapasitesi 24 milyon metreküp olan barajda su seviyesi yüzde 73'e çıktı.

Barajın nisanda yüzde 100 doluluğa ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Yeniçağa, Güncel, Çevre, Bolu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'daki Göllerde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:12:33. #7.11#
SON DAKİKA: Bolu'daki Göllerde Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.