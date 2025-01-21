Bolu'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Panigi - Son Dakika
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Bolu'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Panigi

Bolu\'daki Grand Kartal Otel\'de Yangın Panigi

Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı, kayak eğitmenleri 20-25 kişiyi kurtardı.

21.01.2025 11:37
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Haber: Erva Gün

(BOLU) - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın çıkan Grand Kartal Otel'in kayak eğitmenlerinden Necmi Kepçetutan, ANKA Haber Ajansı'na yaşananları anlattı. Yangının bir anda yayıldığını söyleyen Kepçetutan, "Otel personeli tarafından 'Yangın var' denilerek kapımız çalındı. Biz hemen dışarı çıktık. Dördüncü katta bizim restoranımız var, alevleri orada gördük. Muhtemelen oradan kaynaklı bir yangın. Biz çıktıktan sonra yarım saat, bir saat içinde insanlara kayak hocaları olarak personelle birlikte yardım ettik. Bazılarını merdivenlerden çıkardık çünkü otel yüksek katlı. 20-25 kadar insanı dışarıya çıkardık. Sömestr tatili nedeniyle içeride çocuklar, anneler, babalar vardı. Otel tam dolu olmamasına rağmen yine de kalabalık vardı. Onların birçoğuna biz ulaşamadık" dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartalkaya Otel'de kayak eğitmenliği yapan Necmi Kepçetutan, ANKA Haber Ajansı'nın yangınla ilgili sorularını yanıtladı.

Yangının bir anda yoğunlaşarak hızlandığını belirten Kepçetutan, "İtfaiye geldi onlar müdahale etti. İçeride insanları rahatsız eden keskin bir duman oluştu. Şu anda hafif bir soğutma var ama hala ufak ufak alevleri görüyoruz. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor. İçeride kalan insanları çıkarmaya çalışıyorlar. Şu an sadece dua ediyoruz ve bekliyoruz" dedi.

"Otel tam dolu olmamasına rağmen yine de kalabalık vardı"

Kepçetutan, yaşananları şöyle anlattı:

"Saat 03.00-03.30 civarında otel personeli tarafından 'Yangın var' denilerek kapımız çalındı. Biz hemen dışarı çıktık. Dördüncü katta bizim restoranımız var, alevleri orada gördük. Muhtemelen oradan kaynaklı bir yangın. Biz çıktan sonra yarım saat, bir saat içinde insanlara kayak hocaları olarak personelle birlikte yardım ettik. Bazılarını merdivenlerden çıkardık çünkü otel yüksek katlı. 20-25 kişi kadar insanı dışarıya çıkardık. Sömestr tatili nedeniyle içeride çocuklar, anneler, babalar vardı. Otel tam dolu olmamasına rağmen yine de kalabalık vardı. Sömestr tatili dolayısıyla çocuk sayısı fazlaydı. Müşterilerimizin en azından dörtte biri çocuktu. Ulaşamadığım öğrencilerim var. Ne olduklarını bilemiyorum. Dua ediyorum sadece.

"Önlem olarak yakındaki diğer otel boşaltıldı"

Şu anda bölgedeki diğer oteller açısından bir risk yok tabii ki ama önlem olarak yakındaki diğer otel de boşaltıldı. Takdir edersiniz ki itfaiye araçları Bolu'dan geliyor. Bolu da buraya yaklaşık 30-35 kilometre mesafede. O yüzden gelmesi zaman aldı doğal olarak. Müdahale geç oldu o anlamda. Belki daha erken ve etkili bir müdahale olsaydı mesela standart yangın söndürme aletleri, tüpler var ama onlarla bu yangına çok müdahale edilecek bir durumda değildi artık. İş orayı aşmıştı bir süre sonra. Maalesef kötü bir tablo çıktı ortaya."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bolu'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Panigi - Son Dakika

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