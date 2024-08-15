Güncel

Bolu'daki orman yangınının dumanı Eskişehir'de böyle görüntülendi

Dumanalar güneşi adeta perdeledi

ESKİŞEHİR - Bolu'da çıkan orman yangınının dumanı Eskişehir kent merkezi semalarını kapladı.

Bolu'nun, Göynük ilçesi Alanköy köyünde öğle saatlerinde büyüyen anız yangını, rüzgarın da etkisiyle de kısa sürede büyüdü ve ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alana yayılan alevler hızla ilerleyerek Eskişehir il sınırına yaklaştı. Sarıcakaya ilçesinde yangından kaynaklı dumanlar net bir şekilde görülürken, Eskişehir kent merkezinde de gökyüzünü duman kapladı. Vatandaşların anlam veremediği ve paniğe kapılmasına neden olan dumanlar, güneşi kısmen perdeleyerek gün ışığını engelledi.

Vatandaşlar dumanla kaplı gökyüzünü kaydetmek için cep telefonları ile çekim yaptı.

"Daha duyarlı ve daha dikkatli olalım"

Öte yandan Bolu'daki yangını kontrol almak ve yayılmaması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Eskişehir'de yaşayan Sefa Gencer dumanlar hakkında, " Büyük bir ihtimalle orman yangının dumanlarını görüyoruz. Ciğerlerimiz yanıyor, milletimizi daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Ormanda piknik yaparken ateş yakmayın, cam atmayın diyorlar. Gökyüzünde bir taraf masmavi bir taraf ise kapkara bir hale geldi. Ateşin dumanı var, bunun sebebi bizleriz. Biz vatandaşlar bu ülkenin insanlarıyız daha duyarlı ve daha dikkatli olalım. Pikniğe, balığa, ormana gidince ateş yakmayalım, dikkatli olalım. Yarım saattir gökyüzünü gözlemliyoruz. Yarım saat öncesinde gökyüzü masmaviydi. Büyük bir ihtimalle organ yangını çıkmış. Bu tarz yangınlar umarım Eskişehir'e sıçramaz" dedi.

"Hava baya bir bulutlu ve karanlık gözüküyor"

Yine Eskişehir'de oturan Kadriye Alparslan ise şöyle konuştu;

"Şu anda gökyüzü kapkaranlık, dumanlar bulutlar karışmış halde ne olduğu pek belli değil. Bir anda oldu ne olduğunu anlamadım. Bayağı şaşırdım, yağmur da yok ama hava baya bir bulutlu ve karanlık gözüküyor. Aslında buluta benzemiyor ama ortalık kararınca o şekilde görünüyor."