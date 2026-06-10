Bolu'daki Trafik Kazasında Ölüm

Bolu'da kamyonetin tıra çarptığı kazada yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Yenicepınar köyü mevkisinde 7 Haziran'da, 14 HD 008 plakalı hafriyat tırına çarpan kamyonetteki 3 yaralıdan biri olan Lokman Beleşoğlu (40), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dörtdivan ilçesi Bayramlar Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek Beleşoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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