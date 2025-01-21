Bolu'daki yangın faciasına bakan ziyareti

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde meydana gelen yangın faciasıyla ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere Bolu Kartalkaya'ya gidiyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangında ölü sayısı 10'a yükseldi, 32 yaralı olduğunu açıklamıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Bolu Kartalkaya'daki bir otelde meydana gelen yangın ile ilgili gelişmeleri yerinde incelemek ve yetkililerden bilgi almak üzere bölgeye gidiyor.