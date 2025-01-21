(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Kartalkaya kayak merkezinde bir otelde çıkan yangının ardından Bolu'ya gitmek üzere yola çıktı.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Memişoğlu'nun,Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangının ardından Bolu'ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Bolu'daki Yangın İçin Bakan Memişoğlu Yola Çıktı - Son Dakika
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