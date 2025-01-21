Bolu'daki Yangında Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

BAKAN YERLİKAYA: VEFAT EDENLERİN SAYISI 10'A YÜKSELDİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu'da kayak merkezinde meydana gelen yangına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 03.27'de Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a, yaralı sayısının 32'ye yükseldiğini belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
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