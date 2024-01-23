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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından avcılık kursu açıldı - Son Dakika
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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından avcılık kursu açıldı

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından, İzzet Baysal Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle avcılık kursu düzenlendi. 32 kişinin katıldığı kurs, milli parklarda gerçekleştiriliyor ve kaçak avcılıkla mücadele başta olmak üzere, avcılıkla ilgili çeşitli konularda eğitim veriliyor. 5 gün sürecek olan eğitimlerin tamamlanmasının ardından başarılı olan avcılara belge takdim edilecek.

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından avcılık kursu açıldı
23.01.2024 - 11:08,
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Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından avcılık kursu açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ile İzzet Baysal Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen kursa, 32 kişi katıldı.

Milli parklarda gerçekleştirilen kursta, kaçak avcılıkla mücadele başta olmak üzere, tüfeklerde takoz kısıtlaması, avcılıkta kota, koruma altında bulunan ve avlanması yasak olan hayvanlar, hangi avın hangi tarihler arasında avlanacağı gibi konularda eğitim veriliyor.

5 gün sürecek eğitimleri başarıyla tamamlayan avcılara, belge takdim edilecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından avcılık kursu açıldı - Son Dakika
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