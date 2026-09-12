Bolu Gerede'de geri dönüşüm fabrikasındaki yangında patlama sesleri duyuluyor
Bolu'nun Gerede ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlatırken, bölgede yoğun duman oluştuğu ve zaman zaman patlama sesleri duyulduğu belirtildi.
Bolu'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.
Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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