Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı
Bolu'nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saat süren yoğun ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bolu Valiliği, Yazıkara köyünde faaliyet gösteren fabrikanın deposunda çıkan yangında bölgede soğutma çalışmaları ve güvenlik tedbirlerinin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu'nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bolu Valiliği'nin yangına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Gerede ilçemize bağlı Yazıkara köyü mülki sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda, bugün saat 18.40 sıralarında meydana gelen yangın, ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ile gerekli güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülmektedir" denildi.
Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?