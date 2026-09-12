Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 4 saat süren yoğun ve koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bolu Valiliği, Yazıkara köyünde faaliyet gösteren fabrikanın deposunda çıkan yangında bölgede soğutma çalışmaları ve güvenlik tedbirlerinin aralıksız sürdürüldüğünü açıkladı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu'nun Gerede ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın ekiplerin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bolu Valiliği'nin yangına ilişkin yaptığı açıklamada ise, "Gerede ilçemize bağlı Yazıkara köyü mülki sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir fabrikanın deposunda, bugün saat 18.40 sıralarında meydana gelen yangın, ekiplerimizin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucunda kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları ile gerekli güvenlik tedbirleri aralıksız sürdürülmektedir" denildi.

Mutlu YUCA/GEREDE(Bolu),

Kaynak: DHA

Bolu Valiliği, Güncel, Gerede, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti 20 yaşındaki Fatmanur’a çarpan sürücü onu ölüme terk etti
Çocuk yapana 70 bin dolar Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı Çocuk yapana 70 bin dolar! Singapur nüfus krizine karşı kesenin ağzını açtı
AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti AK Parti Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı istifa etti
Erdoğan “Kapımız açık” demişti Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi Erdoğan “Kapımız açık” demişti! Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü kararını verdi
ABD’de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı ABD'de müslüman senatör hakkında “kardeşiyle evlilik” iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı

22:21
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga 7 ilde eş zamanlı operasyon
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon
21:12
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
Polislere hakaret eden fenomen Semih Varol gözaltına alındı
20:12
Bülent Arınç’a Melih Gökçek’ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
Bülent Arınç'a Melih Gökçek'ten sert yanıt: Herkes, kimin kimlerle yan yana geldiğini iyi görsün
19:05
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan Suudi Arabistan’a yönelik İHA saldırılarına kınama
18:32
Litvanya’da cami önünde cuma namazı sırasında “domuz başı“ provokasyonu
Litvanya'da cami önünde cuma namazı sırasında "domuz başı" provokasyonu
18:27
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz, İstanbul’da polise teslim oldu
Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da polise teslim oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 00:56:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Bolu Gerede'de geri dönüşüm tesisindeki yangın 4 saatlik müdahaleyle kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement